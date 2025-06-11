В 10 районах Ростовской области ввели режим ЧС

В Ростовской области начал действовать режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который ввели в 10 районах из-за засушливой погоды. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу врио губернатора региона.

Высыхание почвы с 18 мая наблюдается в Азовском, Белокалитвинском, Верхнедонском, Чертковском, Зерноградском, Октябрьском, Семикаракорском, Сальском, Цимлянском и Веселовском районах.

Пострадавшим из-за засухи аграриям положены страховые выплаты, которые предприятия получат в ходе режима ЧС, напомнили чиновники. Всего под урожай текущего года было застраховано свыше 929 тысяч гектаров посевов.

Для осуществления выплат районным властям нужно будет направить в региональный минсельхоз документы, подтверждающие размер ущерба, нанесенного засухой.

В прошлом месяце министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявляла, что плохие погодные условия, которые наблюдались в мае, не оказали сильного влияния на урожай в России, в настоящее время все пострадавшие посевы пересеяны. При этом Лут отметила, что черноземные регионы пострадали от непогоды, однако в настоящее время также все удалось пересеять и свободных от посевов площадей не осталось.

Ранее в Крыму ввели режим ЧС из-за последствий весенней непогоды.