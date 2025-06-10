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В Крыму ввели режим ЧС из-за последствий весенней непогоды

Аксенов сообщил о введении в Крыму режима ЧС регионального характера
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Владислав Сергиенко/РИА Новости

В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера из-за последствий плохой весенней погоды. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Зоной ЧС определены территории городского округа Судак, а также Белогорского, Нижнегорского, Красногвардейского и Первомайского районов», — уточнил губернатор.

Он отметил, что ликвидацией последствий ЧС займутся местный минсельхоз и муниципальные власти.

В мае министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк сообщал, что апрельские и майские заморозки повредили сады в Бахчисарайском, Симферопольском, Кировском, Нижнегорском и Красногвардейском районах. Ранний урожай персиков, черешни и сливы сократится на 20%.

Режим ЧС планировали объявить в случае, если ущерб аграриям превысит 10—15%. Отмечалось, что это позволит аграриям пролонгировать лизинговые платежи и получить страховые выплаты.

Ранее в Липецкой области объявляли режим ЧС из-за пожара в заповеднике.

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