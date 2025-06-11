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Россиянина приговорили к 11 годам лишения свободы за попытку теракта

Суд приговорил жителя Хакасии к 11 годам за попытку поджога электроподстанции
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Второй восточный окружной военный суд приговорил 22-летнего жителя Саяногорска (Хакасия) к 11 годам лишения свободы за попытку устроить пожар на электроподстанции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского управления ФСБ.

«... назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием первых двух лет наказания в тюрьме, оставшегося срока — в колонии строгого режима», — заявили в пресс-службе.

Сообщается, что обвиняемый был признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (попытка совершения теракта). Мужчина полностью признал вину.

По данным сотрудников ФСБ, молодой человек был планировал поджечь трансформатор электроподстанции, находясь «под влиянием украинских кол-центров». При обыске в доме фигуранта были обнаружены бутылки с зажигательной смесью.

До этого в Колпинском районе Петербурга был задержан злоумышленник, который пытался устроить пожар на электроподстанции. С места преступления злоумышленник скрылся, но вскоре был пойман.

Ранее российский подросток поджег станцию сотовой связи и бросил гранату в полицейских.

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