Мужчину задержали при попытке поджечь электроподстанцию в Петербурге

В Колпинском районе Петербурга задержан злоумышленник, который пытался устроить пожар на электроподстанции. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в поселке Петро-Славянка в Колпинском районе. Подозрительный мужчина проник на территорию подстанции и пытался устроить пожар. С места преступления злоумышленник скрылся, но вскоре был задержан.

Возбуждено уголовное дело о теракте. Мотивы поступка задержанного пока неизвестны, их будут устанавливать сотрудники правоохранительных органов. На месте работает полиция, ведутся следственные мероприятия. Данных о пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в Калининградской области задержали подростков-поджигателей вышки связи. Правоохранители установили, что один из подростков получил от неустановленного лица в мессенджере сообщение с предложением подзаработать. За 25 тысяч рублей нужно было сжечь вышку связи. Юноша согласился на задание и привлек к нему двоих знакомых.

Ранее в Петербурге школьник поджег вышку сотовой связи за 30 тыс. рублей.