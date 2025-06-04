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Российский подросток поджег станцию сотовой связи и бросил гранату в полицейских

В Кузбассе осудили подростка, который устроил пожар и бросил гранату в силовиков
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Shutterstock

В Кузбассе вынесли приговор подростку, который поджег станцию сотовой связи и бросил гранату в силовиков, прибывших на место. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в августе 2024 года на окраине деревни Сухово Кемеровского округа. Несовершеннолетний житель областного центра из хулиганских побуждений поджег оборудование станции сотовой связи, причинив компании ущерб на 430 тысяч рублей. Прибывшим на место полицейским подросток оказал сопротивление — он бросил в них страйкбольную гранату и применил физическую силу к одному из сотрудников.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений, предусмотренных двумя уголовными статьями — умышленное уничтожение чужого имущества из хулиганских побуждений путем поджога с причинением крупного ущерба и применение насилия в отношении представителя власти.

Суд назначил юноше наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с обязательным возмещением всего причиненного ущерба. Отмечается, что осужденный сотрудничал со следствием.

Ранее россиянин напал на сотрудника ФСИН и объяснил это заболеванием почки.

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