Врач рассказала о главных причинах появления отеков по утрам

Соленая еда и проблемы с почками могут приводить к появлению отеков по утрам. Об этом «Москве 24» рассказала врач-флеболог, хирург Елена Смирнова.

К самой частой причине отечности она отнесла употребление соленых и копченых продуктов, включая чипсы и консервы, на ночь. По ее словам, они задерживают воду в организме.

«Кроме этого, отечность на лице, в руках и передней брюшной стенке бывает из-за воспалительных заболеваний почек. Например, при пиелонефрите происходит большая потеря белка. Он уходит из крови и «тянет» за собой жидкость, что и приводит к проблеме», — добавила Смирнова.

Врач добавила, что изменения структуры почек грозят потерей натрия, что приводит к накоплению воды.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова до этого говорила, что регулярное злоупотребление чаем может затруднить всасывание железа в кровь, поскольку в напитке содержится большое количество танина. По ее словам, если комбинировать напиток с блюдами, содержащими много соли, это может привести и к задержке жидкости в организме. Это грозит развитием отеков и перегрузкой сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем.

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