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Врач рассказала, чем опасно чрезмерное потребление чая

Врач Русакова: чрезмерное потребление чая грозит появлением отеков
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tasha0102/Shutterstock/FOTODOM

Регулярное злоупотребление чаем может затруднить всасывание железа в кровь, поскольку в напитке содержится большое количество танина. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, в чае также содержится кофеин, поэтому он может привести к нарушениям работы нервной и сердечно-сосудистой систем.

«Также надо понимать, что избыток чая — это превышение жидкости в организме, из-за чего могут возникнуть электролитные нарушения (дисбаланс в количестве натрия, калия, магния и других веществ в крови. — прим. ред.). А если комбинировать напиток с блюдами, содержащими много соли, это может привести и к задержке жидкости в организме», — предупредила Русакова.

Она уточнила, что это грозит развитием отеков и перегрузкой сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем. Врач добавила, что в среднем в день можно пить не более пяти чашек чая по 200 мл.

Врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух до этого говорила, что полезные свойства лимона и меда при нагревании выше 40°C значительно снижаются, поэтому в горячий чай их стоит добавлять только для вкуса.

Ранее россияне ответили, какой чай они предпочитают.

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