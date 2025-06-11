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В Роскачестве разъяснили главные правила установки забора на даче

Роскачество: дачникам при установке забора следует ориентироваться на устав СНТ
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Studio MDF/Shutterstock/FOTODOM

Дачникам при установке забора на своем участке следует учитывать Строительные нормы и правила (СНиП) и требования пожарной безопасности. Проще всего ориентироваться на устав СНТ, который чаще всего содержит все необходимые правила по строительству ограждений, объяснили RT в Роскачестве.

По действующим законам территория СНТ должна быть огорожена забором высотой от 1,5 до 2 метров. Если есть природная граница – например, овраг или водоем, то ставить ограждение не требуется. Выходящая в сторону дороги часть забора может быть сплошной, если на то получено разрешение всех членов СНТ, объяснили специалисты Роскачества.

«Важно обращать внимание на противопожарную безопасность. Расстояния между садовыми или жилыми домами на соседних участках должны достигать от 6 до 15 м в зависимости от материалов постройки», — подчеркнула эксперт.

От забора до дома на участке должно быть расстояние не менее 3 метров, а до хозяйственных построек на участке с помещениями для скота, не менее 4 метров. До других хозпостроек должно быть не менее одного метра.

Это важные требования, за нарушение которых предусмотрены штрафы в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Наложить такие санкции на владельца участка могут после жалоб соседей или обращения администрации СНТ, заключили в Роскачестве.

Напомним, на днях в интернете разлетелась новость, что с 9 июня в России вступили в силу новые правила установки заборов между дачными участками, которые предусматривают штрафы за установку сплошного забора выше 1,8 м. Однако в Госдуме заверили, что никаких новых законов о штрафах за заборы в России не принимали, а распространяемые сообщения – это фейк. Подробнее об этом – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме россиянам назвали условие для установки глухого забора на даче.

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