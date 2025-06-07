Эксперт рассказал о возможном росте средней зарплаты в России до 120 тысяч рублей

Доцент Балынин: средняя зарплата в РФ в 2026 году может достигнуть 120 тысяч

Средняя заработная плата в России в 2026 году может вырасти на 12–14%, достигнув уровня около 118–120 тысяч рублей. Об этом рассказал РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам эксперта, хотя в абсолютных цифрах этот показатель увеличится незначительно, относительно текущего значения прирост окажется ощутимым благодаря высокой базовой отметке предыдущего периода.

Кроме того, повышение будет опережать инфляцию, обеспечивая реальный рост доходов населения. Основными драйверами роста станут увеличение минимальной оплаты труда и нехватка квалифицированных специалистов. Ожидается, что несмотря на постепенное замедление динамики, тенденция повышения сохранится и в последующие годы.

6 июня в пресс-службе Центрального банка РФ заявили, что сегодня рост зарплат в России остается высоким и продолжает опережать рост производительности труда.

Ранее россиянам рассказали, какую часть зарплаты закладывать на детей.