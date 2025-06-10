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Ученые научились предсказывать долголетие по анализу крови

PNAS: разработан тест на риск возрастных заболеваний на основе 86 белков крови
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Focus and Blur/Shutterstock/FOTODOM

Международная группа ученых из Великобритании и Финляндии совершила прорыв в изучении старения, создав новый тест для оценки периода активного здоровья человека. Метод, получивший название Healthspan Proteomic Score (HPS), анализирует 86 ключевых белков в крови и с высокой точностью прогнозирует вероятность развития возрастных заболеваний. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Команда изучила медицинские данные 56 тыс. человек и обнаружила, что низкий показатель HPS ассоциируется с повышенным риском смертности и развития таких заболеваний, как сердечная недостаточность, диабет, деменция и инсульт.

«Работа принципиально меняет подход к изучению старения. Вместо того чтобы просто измерять продолжительность жизни, мы научились оценивать период, который человек проживет в хорошем здравии», — объяснил ведущий автор исследования, доктор Чиа-Лин Куо.

Тест уже успешно прошел валидацию в независимой финской когорте, продемонстрировав более высокую точность по сравнению с существующими методами оценки биологического возраста. Хотя технология пока не доступна для широкого клинического применения, исследователи активно работают над ее внедрением в медицинскую практику.

Открытие знаменует важный шаг на пути к медицине будущего, где вместо лечения уже развившихся заболеваний врачи смогут заранее предотвращать их развитие, продлевая период здоровой и активной жизни своих пациентов.

Ранее ученые нашли регулятор долголетия в кишечнике человека.

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