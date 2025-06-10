Врач рассказал, как правильно есть рыбу для долголетия

El Español: тунец и рыбу-меч можно есть не чаще одного раза в две-три недели

Тунец и рыбу-меч следует употреблять не чаще одного раза в две-три недели из-за повышенного содержания в них токсичных веществ. Более безопасным выбором остаются лосось, скумбрия и сардины. Об этом изданию El Español рассказал Вальтер Лонго, директор Института долголетия при школе геронтологии Университета Южной Калифорнии.

Эксперт отметил, что в рацион пожилых людей обязательно должна входить рыба. Она выступает богатым источником омега-3 и омега-6 жирных кислот, которые укрепляют сосуды и сердечную мышцу, активизируют работу головного мозга. По словам доктора Лонго, для поддержания здоровья и долголетия взрослым до 65 лет рекомендуется есть рыбу два-три раза в неделю, но с учетом ее качества и потенциальной токсичности.

«Ряд популярных сортов, таких как тунец и рыба-меч, могут содержать большое количество ртути и мышьяка, — предупредил Лонго. — Эти вещества ассоциированы с нарушениями в работе нервной и иммунной систем, а также с повышенным риском развития онкологических заболеваний».

Особенно подвержены накоплению токсинов крупные хищники, которые долго живут и питаются другой рыбой, уже содержащей ртуть. Врач призвал отдавать предпочтение менее загрязненным видам: лососю, скумбрии, сардинам, анчоусам, треске и форели.

Лонго отметил, что полностью отказываться от тунца и других «рекордсменов» по содержанию токсичных металлов не требуется. Однако их потребление нужно ограничить до одного раза в две-три недели. Доктор также рекомендовал замораживать рыбу сразу после покупки, чтобы сохранить ее качество и снизить риск бактериального загрязнения.

Ранее российские ученые подтвердили, что пресноводный лосось безопаснее морского.