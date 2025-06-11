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ГД в I чтении приняла закон о скидке на пошлину при дарении жилья родственнику

ГД в I чтении одобрила скидку на пошлину при дарении жилья близкому родственнику
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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий снижение на 50% размера государственной пошлины за нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимого имущества между близкими родственниками. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторами инициативы выступили депутат Сардана Авксентьева («Новые люди») и Государственное Собрание Республики Башкортостан. Законопроект позволит физическим лицам, являющимся близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом, оплачивать государственную пошлину за нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимости в размере, составляющем 50% от установленной суммы.

Согласно Семейному кодексу, к близким родственникам относятся родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общего отца или мать) братья и сестры.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что средняя стоимость нотариального удостоверения договора дарения недвижимости для граждан составляет от 25 до 30 тысяч рублей. При этом, при оформлении сделок дарения между пенсионерами (родителями, бабушками, дедушками) и их детьми и внуками стороны часто сталкиваются с финансовыми трудностями и нуждаются в государственной поддержке.

До этого сообщалось, что основным способом мошенничества с недвижимостью в России стали схемы с договорами дарения.

Ранее в Госдуме предложили временно блокировать средства от продажи недвижимости.

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