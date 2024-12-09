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В России могут ввести временную блокировку средств от продажи недвижимости

В Госдуме предложили на семь дней блокировать средства от продажи недвижимости

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Владимир Федоренко/РИА Новости

В Российской Федерации могут ввести временную блокировку средств от продаж недвижимости для проверки действительности сделок. Об этом, ссылаясь на письмо заместителя главы комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Светланы Разворотневой, сообщает газета «Известия».

Депутат отметила, что в течение последних двух лет мошенники активно применяют на рынке недвижимости схему обмана «продавец под влиянием». Преступники по телефону убеждают собственника принять участие в якобы операции правоохранительных органов. Для этого собственнику предлагают продать принадлежащую ему недвижимость, а деньги от продажи перевести «сотрудникам» силовых структур. Жертв уверяют, что продажа является фиктивной, и поэтому право собственности в дальнейшем будет восстановлено.

На самом же деле собственники лишаются жилья и полученных за него денег. Также страдают и добросовестные покупатели, не имеющие к мошенникам никакого отношения.

Разворотнева подчеркнула, что случаев такого способа мошенничества становится все больше и больше. Так, только в Москве их происходит около 10 за неделю. Поэтому депутат предложила ввести блокировку на семь дней средств, полученных от продажи жилой недвижимости, без возможности снятия наличных или их перечисления. При этом сохраняется возможность оплаты ими кредитов, коммунальных платежей, долгов по исполнительным производствам.

Депутат заявила, что готова разработать и внести в Госдуму соответствующий законопроект.

1 декабря сообщалось, что мошенники убедили жителя Калуги продать жилье и отдать им 3,8 млн рублей.

Ранее в Чите курьер приехал за деньгами жертвы мошенников и остался у нее жить.

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