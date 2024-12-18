Основным способом мошенничества с жильем в России являются договоры дарения

Основным способом мошенничества с недвижимостью в России стали схемы с договорами дарения. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает газета «Известия».

В текущем году доля приговоров за обманы с договорами дарения составила 35% от общего числа обвинительных заключений по делам о мошенничестве с недвижимостью. С января по сентябрь злоумышленники совершили почти 5,5 тыс. преступлений, связанных с передачей права на недвижимость. В 60% из них был нанесен крупный и особо крупный ущерб.

С 2019 года зафиксировано более 40 тыс. таких мошенничеств. При этом средняя доля судебных приговоров по махинациям с договорами купли-продажи от общего количества приговоров по мошенничеству в сфере недвижимости составила 23%. По мнению экспертов, это свидетельствует об особой уязвимости договора дарения по сравнению с другими видами соглашений.

Аналитики считают, что введение обязательной нотариальной формы договоров для всех видов дарения недвижимости должно существенно снизить активность преступников. Отсутствие такого требования облегчало обман жертв мошенников, которыми, как правило, становятся пожилые люди и граждане, находящиеся в сложной жизненной ситуации.

12 декабря сообщалось, что в Останкинском районе Москвы задержали жителя Воронежа, который сдавал в аренду чужие квартиры.

Ранее в Госдуме предложили временно блокировать средства от продажи недвижимости.