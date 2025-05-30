В Москве предотвратили теракт, который готовился по заданию Киева

Силовики предотвратили теракт в Москве, подготовленный украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в столичном СК.

Следователи проводили обыск в доме у местного жителя, обвиняемого в оправдании терроризма. У него изъяли телефон, в котором было задание от украинских спецслужб. Куратор передал, что в лесопарке на западе города есть схрон с оружием.

Сотрудники СК совместно с силовиками нашли это место. Там было взрывное устройство. Куратор требовал от обвиняемого использовать бомбу для подрыва в местах массового скопления людей. Заведено уголовное дело по статье о подготовке к совершению теракта.

Недавно в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали мужчину, который в социальных сетях оправдывал акт терроризма. Он призывал к насилию в отношении участников СВО.

Недавно следователи предъявили обвинение 15-летнему подростку, совершившему поджог на объекте железной дороги в Выборге в Ленинградской области.

Ранее в Краснодарском крае троих жителей осудили за призывы к терактам.