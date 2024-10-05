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Заповедник со слонами затопило в Таиланде после тайфуна

В Таиланде эвакуировали около 100 слонов из затопленного заповедника

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Elephant Nature Park/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На заповедник со слонами на севере Таиланда обрушилось наводнение, из-за которого пришлось эвакуировать около 100 слонов и десятки туристов. Об этом сообщает телеканал CNN.

На опубликованном CNN видео из Elephant Nature Park недалеко от города Чиангмай можно увидеть, как десятки слонов пробираются по живот в воде в поисках безопасного места на возвышенности.

«Это была самая масштабная эвакуация, которую мы когда-либо проводили для спасения их жизней, вода быстро поднималась», — рассказал телеканалу основатель парка Сэнгдуан Чайлерт. Он назвал это наводнение самым сильным, которое когда-либо переживал парк.

Хотя многие животные нашли убежище на близлежащей горе вечером 3 октября, опасность еще остается.

Есть несколько животных, которых не удалось эвакуировать. По последним данным, 13 взрослых слонов все еще заперты в своих помещениях и находятся в панике, сообщили сотрудники парка.

За последние недели на севере Таиланда произошли сильные наводнения и оползни из-за проливных дождей, вызванных тайфуном «Яги» — самым мощным штормом в Азии в этом году.

Ранее россиянин устроил массовую аварию в Таиланде.

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