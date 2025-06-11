Суд не стал исключать священника Апостольской православной церкви из списка иноагентов

Священник Апостольской православной церкви Андрей Львов не смог оспорить в суде свой статус иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«В удовлетворении административного иска Львова Андрея Генриевича к Министерству юстиции Российской Федерации о признании незаконным и отмене решения о включении в реестр иностранных агентов, обязании исключить сведения из реестра отказать», — говорится в решении Замоскворецкого суда Москвы.

Из документов также следует, что Львов уже подал апелляционную жалобу на данное решение.

4 июня актриса Яна Троянова (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов ), известная российским зрителям по сериалу «Ольга», также не смогла оспорить свой статус иноагента. Мосгорсуд отклонил ее апелляционную жалобу об исключении из соответствующего реестра.

В мае Верховный суд России не стал рассматривать жалобу экс-заместителя главного редактора газеты «Ведомости» Кирилла Харатьяна (признан в РФ иностранным агентом) о признании его иноагентом. Как говорится в материалах, журналист не смог оспорить свой статус также в нижестоящих судебных инстанциях.

Ранее правительство одобрило проект об усилении ответственности для иноагентов.