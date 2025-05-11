Еще один иноагент не смог оспорить свой статус в суде

Верховный суд России не стал рассматривать жалобу экс-заместителя главного редактора газеты «Ведомости» Кирилла Харатьяна (признан в РФ иностранным агентом) о признании его иноагентом. Как говорится в материалах, журналист не смог оспорить свой статус также в нижестоящих судебных инстанциях, пишет ТАСС.

«Отказано в передаче жалобы», — говорится в решении Верховного суда.

Минюст РФ внес Харатьяна в список иноагентов 14 октября 2022 года.

До этого Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался удовлетворить жалобу комика Руслана Белого (признан в РФ иностранным агентом) об исключении его из реестра иноагентов. Юморист несколько раз пытался обжаловать это решение, однако ни одна из этих попыток не увенчалась успехом.

Белый уехал из России после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Поначалу они с женой Ольгой жили в турецкой Анталье, но незадолго до рождения дочери переехали в Барселону. В ноябре прошлого года комик пожаловался, что жизнь в Испании обходится ему значительно дороже, чем в Москве.

Ранее Замоскворецкий суд отказал артисту Максиму Галкину (признан в РФ иностранным агентом) в снятии статуса иноагента.