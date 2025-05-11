Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Еще один иноагент не смог оспорить свой статус в суде

Верховный суд РФ не стал исключать журналиста Харатьяна из списка иноагентов
close
Shutterstock

Верховный суд России не стал рассматривать жалобу экс-заместителя главного редактора газеты «Ведомости» Кирилла Харатьяна (признан в РФ иностранным агентом) о признании его иноагентом. Как говорится в материалах, журналист не смог оспорить свой статус также в нижестоящих судебных инстанциях, пишет ТАСС.

«Отказано в передаче жалобы», — говорится в решении Верховного суда.

Минюст РФ внес Харатьяна в список иноагентов 14 октября 2022 года.

До этого Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался удовлетворить жалобу комика Руслана Белого (признан в РФ иностранным агентом) об исключении его из реестра иноагентов. Юморист несколько раз пытался обжаловать это решение, однако ни одна из этих попыток не увенчалась успехом.

Белый уехал из России после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Поначалу они с женой Ольгой жили в турецкой Анталье, но незадолго до рождения дочери переехали в Барселону. В ноябре прошлого года комик пожаловался, что жизнь в Испании обходится ему значительно дороже, чем в Москве.

Ранее Замоскворецкий суд отказал артисту Максиму Галкину (признан в РФ иностранным агентом) в снятии статуса иноагента.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами