Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России появятся миллионные штрафы за утечку персональных данных

В России с 30 мая введут штрафы до 15 млн рублей за утечку персональных данных
close
Freepik

В России с 30 мая введут новые крупные штрафы за утечку персональных данных. Об этом сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием IT-технологий МВД РФ.

По данным ведомства, теперь операторам грозят миллионные штрафы за утечку сведений о гражданах и за несоблюдение порядка уведомлений Роскомнадзора. Например, если из-за действий или бездействия организации зафиксировали незаконную передачу данных от 1000 до 10 тысяч человек, то штраф для должностных лиц составит от 200 до 400 тыс. рублей, а для компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) — от 3 до 5 млн рублей.

При этом за распространение специальных категорий персональных данных (например, о здоровье) штрафы могут доходить до 15 млн рублей, заключили в МВД.

Также в России введут ответственность за несообщение об утечке. За это могут оштрафовать до 3 млн рублей. За несвоевременное или полное отсутствие уведомления о начале обработки данных штраф будет достигать 300 тыс. рублей, а за отказ в обслуживании из-за отказа от биометрии сумма может вырасти до 500 тыс. рублей, заключили в МВД.

Ранее IT-специалисты посчитали, сколько раз были украдены данные россиян с начала года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами