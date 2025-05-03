В России появятся миллионные штрафы за утечку персональных данных

В России с 30 мая введут штрафы до 15 млн рублей за утечку персональных данных

В России с 30 мая введут новые крупные штрафы за утечку персональных данных. Об этом сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием IT-технологий МВД РФ.

По данным ведомства, теперь операторам грозят миллионные штрафы за утечку сведений о гражданах и за несоблюдение порядка уведомлений Роскомнадзора. Например, если из-за действий или бездействия организации зафиксировали незаконную передачу данных от 1000 до 10 тысяч человек, то штраф для должностных лиц составит от 200 до 400 тыс. рублей, а для компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) — от 3 до 5 млн рублей.

При этом за распространение специальных категорий персональных данных (например, о здоровье) штрафы могут доходить до 15 млн рублей, заключили в МВД.

Также в России введут ответственность за несообщение об утечке. За это могут оштрафовать до 3 млн рублей. За несвоевременное или полное отсутствие уведомления о начале обработки данных штраф будет достигать 300 тыс. рублей, а за отказ в обслуживании из-за отказа от биометрии сумма может вырасти до 500 тыс. рублей, заключили в МВД.

Ранее IT-специалисты посчитали, сколько раз были украдены данные россиян с начала года.