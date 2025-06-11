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В храме Курской области начала мироточить икона

В оскверненном ВСУ храме Курской области начала мироточить икона Богоматери
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hramikona/Shutterstock/FOTODOM

В оскверненном украинскими военными храме Иоанна Предтечи, расположенном в селе Махновка Курской области, замироточила икона Богоматери. Об этом РИА Новости сообщил фронтовой священник и помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко.

«У нас очень много таких случаев, когда мироточат иконы. Вот она, плачет, видите? Тут уже задумаешься, почему это все происходило. Из глаз Божьей Матери истекает миро, плачет образ», — прокомментировал Зинченко, указывая на икону Богоматери.

Известно, что во время оккупации села Махновка украинскими военными храм Иоанна Предтечи подвергся вандализму. Алтарь был превращен в туалет, иконостас изрешечен пулями, а иконы повреждены. Украинские солдаты использовали храм в качестве места для ночлега.

По сообщениям жителей Суджи, украинские военные препятствовали посещению Троицкого храма во время оккупации, используя его, как и другие храмы, для размещения личного состава. Об этом, в частности, рассказала одна из жительниц.

Ранее в РПЦ призвали ставить икону Николая Чудотворца в автомобиль.

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