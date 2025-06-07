В РПЦ призвали ставить икону Николая Чудотворца в автомобиль

В РПЦ перечислили три иконы, которые лучше всего поставить в машину

В Русской Православной Церкви (РПЦ) перечислили иконы, которые нужно поставить в автомобиль. Рекомендацией поделился настоятель храма Всемилостивого Спаса протоиерей Александр Ильяшенко в беседе с изданием «Абзац».

По его словам, в автомобиле лучше всего поставить икону святого Николая Чудотворца, к которому обращаются в житейских трудностях.

«Сейчас в магазинах продается такой триптих с образами Спасителя, Матери Божией и святителя Николая», — пояснил священник.

Также он отметил, что все святые готовы помогать человеку по его вере и искренней молитве. В связи с этим можно молиться любым святым, которые ближе всего сердцу водителя.

До этого в Новосибирской области священник, исповедовавший бойцов СВО, разбился в ДТП.

«40-летний секретарь Каинской епархии протоиерей Димитрий Бабкин ехал на Suzuki по дороге «Новосибирск — Зюзя — Квашино», не справился с управлением и перевернулся», — говорится в публикации Telegram-канала Mash Siberia.

Ранее водителям объяснили главное правило при ДТП с велокурьером служб доставки.