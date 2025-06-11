Жителям европейской части России рассказали о погоде на длинных выходных

В течение длинных выходных на этой неделе в центральной части европейской России ожидается дождливая погода с температурой в пределах 16-21 градуса. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, до 12 июня температура в центре европейской части страны будет колебаться от 18°C до 23°C. Однако начиная с 13 июня прогнозируется ухудшение погодных условий с дождями и понижением температуры до 16–21°C по всему региону.

В Москве в период с 13 по 15 июня температура будет около 20°C, что на 1–2 градуса ниже климатической нормы. Ночные температуры будут достаточно комфортными благодаря облачности, колеблясь в пределах 10–14°C.

До этого Вильфанд рассказал, что на неделе в Москве прогнозируется прохладная погода. По его словам, в столице ожидается значительное понижение температуры на 6–8°C. К выходным столбик термометра может опуститься до +16... +19°C. Также москвичей ждут небольшие осадки, которые усилятся к выходным.

Ранее москвичам рассказали о погоде в праздничные выходные.