Синоптик рассказал, какой погоды ждать москвичам в ближайшее время

Вильфанд: на неделе в Москве будет прохладно и дождливо

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Интерфаксу», что на неделе в Москве прогнозируется прохладная и дождливая погода.

По его словам, в столице ожидается значительное понижение температуры на 6 — 8°C. К выходным столбик термометра может опуститься до +16... +19°C. Также москвичей ждут небольшие осадки, которые усилятся к выходным.

«И во вторник, и в среду произойдет значительное понижение температуры. Уже ночные температуры плюс 10 — плюс 12 градусов, а дневные завтра — плюс 19 — плюс 21. В среду ночью плюс 8 — плюс 10, по области плюс 6 — плюс 10», — поделился Вильфанд.

Он уточнил, что в среду в Москве будет самая холодная ночь на неделе.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов говорил, что москвичам в праздничные выходные придется запастись дождевиками.

Он посоветовал жителям столицы и области утеплиться и приостановить купальный сезон.

Ранее в двух регионах России выпал град размером с куриное яйцо.