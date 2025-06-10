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Синоптик рассказал, какой погоды ждать москвичам в ближайшее время

Вильфанд: на неделе в Москве будет прохладно и дождливо
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Интерфаксу», что на неделе в Москве прогнозируется прохладная и дождливая погода.

По его словам, в столице ожидается значительное понижение температуры на 6 — 8°C. К выходным столбик термометра может опуститься до +16... +19°C. Также москвичей ждут небольшие осадки, которые усилятся к выходным.

«И во вторник, и в среду произойдет значительное понижение температуры. Уже ночные температуры плюс 10 — плюс 12 градусов, а дневные завтра — плюс 19 — плюс 21. В среду ночью плюс 8 — плюс 10, по области плюс 6 — плюс 10», — поделился Вильфанд.

Он уточнил, что в среду в Москве будет самая холодная ночь на неделе.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов говорил, что москвичам в праздничные выходные придется запастись дождевиками.

Он посоветовал жителям столицы и области утеплиться и приостановить купальный сезон.

Ранее в двух регионах России выпал град размером с куриное яйцо.

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