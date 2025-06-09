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Москвичам рассказали о погоде в праздничные выходные

Синоптик Шувалов: в праздничные выходные в Москве ожидается похолодание
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Рабочие дни на текущей неделе в Москве и Подмосковье пройдут при удовлетворительной погоде, без осадков, с температурой +20...+23°C, однако в праздничные выходные придется запастись дождевиками. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Мы попадаем в нехорошее русло — поднимается циклон с юго-востока и востока, а это дожди, ветер, понижение температуры до +15, +18 градусов. Это продлится чуть ли не до конца выходных», — рассказал синоптик.

Он посоветовал жителям столицы и области утеплиться и приостановить купальный сезон.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого предупреждал, что в Московском регионе со вторника, 11 июня, ожидается резкое похолодание. По его словам, столбики термометров опустятся почти на 10°C по сравнению с прошлой неделей — днем температура составит всего 19-21°C.

Ранее в двух регионах России выпал град размером с куриное яйцо.

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