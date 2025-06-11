В РПН рассказали, чем может грозить человечеству ИИ

Искусственный интеллект (ИИ) может представлять собой значительную угрозу для биобезопасности человечества, поскольку с его помощью возможно создание опасных токсинов, которые ранее не существовали на Земле. Об этом заявила ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова, подчеркнув важность использования подобных технологий во благо.

«В таком варианте (использование искусственного интеллекта для создания угроз биобезопасности. — прим. ТАСС) может быть все, что угодно. И сегодня мы говорим не только о микроорганизмах, но и о токсинах. Это использование такого конструктора, который все возможные сочетания атомов, все возможные последовательности аминокислот может проанализировать и выдать тот результат, которого в принципе на планете не было. Природа, как правило, создает, отвечая на вопрос, зачем это нужно, и никогда не создает того, что не имело бы противодействия», — отметила она.

Попова также добавила, что многие химические вещества, созданные человеком, часто не разлагаются в окружающей среде, причиняя ей серьезный вред. По ее словам, прогнозы в этой области могут быть не только маловероятными, но и совершенно неопределенными. Главное, указала глава ведомства, — это минимизация рисков, чтобы новые инструменты, такие как ИИ и синтетическая биология, использовались во благо.

«Их мощь колоссальна и, возможно, еще не до конца осознана», — подчеркнула она.

Глава надзорного ведомства также отметила, что в этой области наблюдается кризис контроля и управления, так как применение новых технологий часто зависит от моральных и этических норм исследователей.

«Конвенция по запрещению биологического и токсичного оружия — очень важный инструмент, позволяющий решить вопрос контроля. <…> Никакого другого внешнего контроля на сегодняшний день на международном уровне нет. А, конечно же, должен быть. И мы сегодня об этом уже начали разговор и будем его продолжать», — заключила Попова.

До этого выяснилось, что цитронеллол — ароматическое соединение с запахом розы, широко используемое в косметике и бытовой химии, — может вызывать нейротоксические эффекты при чрезмерном воздействии.

Ранее в России впервые назначили нейросеть на госслужбу.