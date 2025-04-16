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Популярный ароматизатор оказался опасным токсином

JHM: ароматизатор с запахом розы опасен для мозга
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Цитронеллол — ароматическое соединение с запахом розы, широко используемое в косметике и бытовой химии, — может вызывать нейротоксические эффекты при чрезмерном воздействии. К такому выводу пришла группа южнокорейских исследователей, впервые продемонстрировавшая опасность этого вещества для нервной системы. Работа опубликована в журнале Journal of Hazardous Materials (JHM).

Цитронеллол получают из роз, герани и цитронеллы. Он давно используется в косметике и бытовой химии, считаясь безопасным. Сейчас это вещество обязаны указывать на упаковке, если его много — особенно в духах и кремах. Однако до сих пор никто не изучал его влияние на мозг.

Исследователи проверили, как цитронеллол влияет на мозг рыб, мышей и даже «мини-мозг» человека, выращенный из человеческих клеток в лаборатории. Оказалось, что при сильном воздействии вещество может проникать в мозг и вызывать воспаления.

Ученые также заметили, что у рыб менялось поведение — они становились тревожными и вели себя странно. А в клетках мозга начинались процессы, связанные с ухудшением памяти и внимания.

«Мы показали, что даже вещества, которые кажутся безопасными, могут быть вредны при длительном или сильном воздействии. Это важно учитывать, особенно в условиях постоянного контакта с ароматизаторами в быту», — рассказали авторы исследования.

В будущем команда продолжит исследования для повышения стандартов оценки химической безопасности и защиты общественного здоровья.

Ранее была названа неожиданная опасность растений.

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