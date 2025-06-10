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В российском городе впервые на госслужбу приняли ИИ

В Благовещенске в госучреждении должность юриста получил искусственный интеллект
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Shutterstock

В Приамурье на должность юрисконсульта приняли искусственный интеллект, ИИ-ассистент на базе нейросетей GigaChat и DeepSeek работает в аппарате бизнес-омбудсмена. Об этом в Telegram-канале сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской области Игорь Радченко.

Штатная единица — ведущий юрисконсульт — была оптимизирована за счет внедрения ИИ, впервые на Дальнем Востоке. Внедрять ИИ-ассистента пришлось из-за постоянного кадрового голода и низкой зарплаты.

«Результаты превзошли ожидания: скорость обработки обращений предпринимателей выросла с двух рабочих дней до одного часа. Внедрение ИИ-ассистента помогает составить документы, на основе анализа документов составить отзыв в суд, проект искового заявления», — сообщил Радченко.

Как отметили в аппарате бизнес-омбудсмена, «о полной замене человека говорить еще очень рано, однако отрицать потенциал возможностей уже невозможно». Сотрудник, которого заменил искусственный интеллект не остался без работы, он переведен на одну из должностей местной Общественной палаты.

Ранее мужчина месяц ничего не делал на работе и был спасен нейросетью от увольнения.

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