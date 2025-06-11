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В Петербурге подсудимый вскрыл вены во время заседания

Подсудимый порезал себе вены в петербургском суде, его увезла скорая
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Depositphotos

В Кировском районном суде Санкт-Петербурга произошел инцидент: обвиняемый нанес себе увечья прямо во время судебного заседания. Об этом сообщила «Ленте.ру» руководитель пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Иван Баграм, обвиняемый в мошеннических действиях, вскрыл себе вены в зале суда в процессе рассмотрения вопроса о продлении его ареста. На место происшествия незамедлительно прибыла бригада медиков, которая доставила пострадавшего в медицинское учреждение.

Судебное заседание было прервано.

До этого в Люберцах Московской области совершил побег обвиняемый в нанесении тяжких телесных повреждений. Воспользовавшись разрешением посетить туалет, он скрылся от сотрудников правоохранительных органов. Суд избрал ему меру пресечения — заключение под стражу.

Ранее мужчина сбежал из здания суда через окно и спустился вниз по стенам.

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