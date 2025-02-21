Daily Mail: в ЮАР подозреваемый сбежал из здания суда через окно

В ЮАР мужчина сбежал из здания суда через окно и спустился вниз по стенам, пишет Daily Mail.

В Южной Африке произошел инцидент, который вызвал интерес в социальных сетях. Оношана Тандо Садики, обвиняемый во взломе дома и краже, совершил дерзкий побег из магистратского суда Йеппе в Йоханнесбурге. Мужчина вылез из окна трехэтажного здания суда и спустился вниз, прежде чем скрыться с места происшествия.

На кадрах видеонаблюдения видно, как он ловко спускается по стене здания, прыгает с нижнего этажа на второй этаж и убегает по лестнице. Несмотря на то, что ему удалось временно скрыться от полиции, на следующий день он был вновь задержан.

Представитель полиции Гаутенга полковник Димакацо Невхухулви сообщил, что Садики будет предъявлено дополнительное обвинение в побеге из-под стражи.

«Подозреваемый сбежал, когда предстал перед судом по обвинению во взломе дома и краже», — заявил он.

После задержания Садики дал комментарий, объяснив свои действия.

«Я увидел, что окно открыто, и решил воспользоваться моментом. Я хочу, чтобы мое дело рассмотрели как можно скорее, не хочу возвращаться в суд», — добавил подозреваемый.

Ранее преступник сбежал из тюрьмы с помощью тыквы и комбинезона.