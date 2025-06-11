В Казахстане произошел выброс газа на месторождении

На месторождении «Тенге», расположенном в Мангистауской области Казахстана, произошел выброс газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС (ДЧС) региона.

«На месторождении «Тенге» во время бурения скважины №553 подрядной компанией «Petro НефтеГазСервис», во время проведения подъемных работ произошел выброс газовой пачки и бурового раствора (без горения). Произвели герметизацию устья скважины», — говорится в сообщении департамента.

По данным ДЧС, в результате произошедшего никто не пострадал. Происшествие классифицировали как аварию. При этом департамент экологии Мангистауской области заявил, что по итогам анализа было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации метана.

В мае в Сурхандарьинской области Узбекистана произошел выброс сероводорода на одном из крупнейших в стране месторождений природного газа «25 лет независимости». В целях предотвращения его распространения специалисты произвели контролируемый отжиг газовой струи.

Ранее в Харьковской области остановили добычу газа на месторождении из-за уничтожения установки.