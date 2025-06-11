На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Казахстане произошел выброс газа на месторождении

На месторождении «Тенге» в Казахстане произошел выброс газа
close
Евгений Биятов/РИА Новости

На месторождении «Тенге», расположенном в Мангистауской области Казахстана, произошел выброс газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС (ДЧС) региона.

«На месторождении «Тенге» во время бурения скважины №553 подрядной компанией «Petro НефтеГазСервис», во время проведения подъемных работ произошел выброс газовой пачки и бурового раствора (без горения). Произвели герметизацию устья скважины», — говорится в сообщении департамента.

По данным ДЧС, в результате произошедшего никто не пострадал. Происшествие классифицировали как аварию. При этом департамент экологии Мангистауской области заявил, что по итогам анализа было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации метана.

В мае в Сурхандарьинской области Узбекистана произошел выброс сероводорода на одном из крупнейших в стране месторождений природного газа «25 лет независимости». В целях предотвращения его распространения специалисты произвели контролируемый отжиг газовой струи.

Ранее в Харьковской области остановили добычу газа на месторождении из-за уничтожения установки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами