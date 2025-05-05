В Узбекистане произошел выброс сероводорода на месторождении газа

В Узбекистане сообщили о выбросе сероводорода на крупном месторождении газа

В Сурхандарьинской области Узбекистана произошел выброс сероводорода на одном из крупнейших в стране месторождений природного газа «25 лет независимости». Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики республики в Telegram-канале.

По информации ведомства, прорыв газа с высоким содержанием сероводорода под высоким давлением зафиксировали на скважине №202, «в результате чего возобновилось фонтанирование».

В целях предотвращения его распространения специалисты произвели контролируемый отжиг газовой струи.

«Все необходимые мероприятия проводятся с полным соблюдением мер безопасности. Территория инцидента оцеплена соответствующими службами и находится под круглосуточным контролем», — подчеркнули в минэнерго.

В пресс-службе отметили, что инцидент не представляет угрозы для населения прилегающих районов.

До этого стало известно, что Европа в апреле импортировала рекордный объем сжиженного газа за все время наблюдений.

Ранее в Европе назвали самую сложную причину для отказа от российского газа.