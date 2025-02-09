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В Харьковской области остановили добычу газа на месторождении из-за уничтожения установки

«Страна.ua»: добыча газа на месторождении под Харьковом прекращена после взрыва
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Евгений Биятов/РИА Новости

Добыча газа на месторождении в поселке Водяное Харьковской области остановлена из-за уничтожения установки. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Отмечается, что добыча углеводородов оказалась невозможной из-за «полной потери оборудования и производственных мощностей».

«Авария на общей взаимосвязанной системе газопроводов привела к блокированию работы всех окрестных месторождений», — указано в сообщении.

Журналисты выяснили, что установкой владела украинская нефтегазовая компания «Системоинжениринг». Что касается месторождения, то оно разрабатывалось последние 10 лет.

9 февраля директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что из-за обстрелов компрессорных станций Украина не может получать необходимое количество газа. По его словам, в республике достаточно газа, однако для его получения «не хватает давления».

8 февраля министерство обороны РФ сообщало, что Вооруженные силы России нанесли удар по объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу украинского военно-промышленного комплекса. Также российские военные поразили на территории Украины инфраструктуру военных аэродромов, склады, места подготовки к запуску беспилотников, а также скопления живой силы и техники противника в 152 районах. Для атак по объектам противника использовались авиация, беспилотные летательные аппараты, ракеты и артиллерия.

Ранее Зеленский заявил о готовности Украины стать газовым хабом для Евросоюза.

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