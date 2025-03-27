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В российских школах призвали запретить использование телефонов

Детский омбудсмен Ярославская: детям в школах следует запретить телефоны
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Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Сегодняшние дети мало общаются друг с другом, отдавая предпочтение социальным сетям, ставшими механизмом их отчуждения друг от друга. Для решения этой проблемы следует запретить учащимся школ использовать смартфоны, заявила НСН детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.

«Борьба с запрещённым контентом должна продолжаться. Нам совершенно точно необходим закон, запрещающий использование смартфонов в школе», — заявила эксперт, добавив, что ввести это правило следует пока хотя бы для учащихся начальных классов.

Дети на переменах перестали играть друг с другом, двигаться, общаться, а вместо этого сидят с телефонами, констатировала Ярославская. Она посоветовала родителям бороться с зависимостью детей от смартфонов, подчеркнув, что, сидя в соцсетях, они не научатся дружить, а в будущем не смогут самореализоваться.

«Это такая жвачка для мозга, которая разрушает когнитивные способности», — подчеркнула омбудсмен, призвав избавить детей от планшетов и смартфонов в первые годы жизни.

Напомним, психолог, сказкотерапевт Наталья Морозова отмечала, что родителям важно переключать ребёнка с виртуальной реальности на живую, чтобы помочь ему побороть телефонную зависимость. Она отметила, что лучше не запрещать гаджеты, а ограничивать время, проведённое в них. По её словам, до 12 лет детей важно привлекать к физической активности.

Ранее специалист перечислил способы борьбы с зависимостью от интернета.

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