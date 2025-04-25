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В РПЦ предложили создать детский интернет

Патриаршая комиссия РПЦ предложила создать детский интернет
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Jens Honore/Global Look Press

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви (РПЦ) предложила создать детский интернет. Об этом заявил руководитель отдела экспертиз и социогуманитарных исследований Патриаршей комиссии Игорь Иванишко, передает РИА Новости.

В ходе Форума безопасного интернета Иванишко пояснил, что создать детский интернет необходимо в рамках осуществления безопасности несовершеннолетних в сети. По его словам, интернет для детей можно сделать со своим видеохостингом и образовательными программами и с ограниченным доступом к нему взрослых.

«По сути, это создание детского интернета, где есть своя поисковая система, видеохостинг, образовательные сайты, социальные сети с ограничением доступа взрослых к этому детскому интернету», — отметил он.

Иващенко отметил, что при создании такой цифровой экосистемы позволила бы сократить значительное количество преступлений, связанных с педофилией. По его словам, это предложение сформулировано и направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву.

До этого директор продукта МТС Membrana Kids Арсений Эпов рассказал, что полный запрет на использование интернета может быть действенным способом защиты детей от киберугроз только в случае с самыми младшими группами. По мнению специалиста, для подростков такой подход вызовет лишь отторжение и стремление обойти ограничения.

Ранее в российских школах призвали запретить использование телефонов.

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