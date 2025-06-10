Женщина уличила своего партнера в добавлении препарата для аборта в ее напиток

Американец добавил препараты для аборта в напиток своей беременной подруге

Американец спровоцировал выкидыш у своей беременной подруги и стал подозреваемым. Об этом сообщили в полиции округа Паркер, штат Техас.

По данным полиции, 38-летний Джастин Энтони Банта, сотрудник IT-отдела Минюста США, тайно подмешал в напиток своей девушке препараты для аборта — мифепристон и мизопростол.

Это случилось после того, как в сентябре 2024 года партнерша сообщила ему о беременности. Банта предложил оплатить ей аборт, но женщина решила сохранить ребенка. В октябре, после визита к врачу и подтверждения здоровой беременности, пара встретилась в кофейне, где, по словам жертвы, Банта и подмешал лекарства. На следующий день у женщины, находившейся на шестой неделе беременности, началось сильное кровотечение, и 19 октября она потеряла ребёнка.

Злоумышленник попытался уничтожить улики, но был арестован, в том числе и за фальсификацию доказательств. Сейчас он находится в тюрьме, расследование инцидента продолжается.

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