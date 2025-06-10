На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщина уличила своего партнера в добавлении препарата для аборта в ее напиток

Американец добавил препараты для аборта в напиток своей беременной подруге
close
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Американец спровоцировал выкидыш у своей беременной подруги и стал подозреваемым. Об этом сообщили в полиции округа Паркер, штат Техас.

По данным полиции, 38-летний Джастин Энтони Банта, сотрудник IT-отдела Минюста США, тайно подмешал в напиток своей девушке препараты для аборта — мифепристон и мизопростол.

Это случилось после того, как в сентябре 2024 года партнерша сообщила ему о беременности. Банта предложил оплатить ей аборт, но женщина решила сохранить ребенка. В октябре, после визита к врачу и подтверждения здоровой беременности, пара встретилась в кофейне, где, по словам жертвы, Банта и подмешал лекарства. На следующий день у женщины, находившейся на шестой неделе беременности, началось сильное кровотечение, и 19 октября она потеряла ребёнка.

Злоумышленник попытался уничтожить улики, но был арестован, в том числе и за фальсификацию доказательств. Сейчас он находится в тюрьме, расследование инцидента продолжается.

Ранее учительница, забеременевшая от 13-летнего ученика, через суд добилась разрешения на аборт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами