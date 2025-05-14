Учительница, забеременевшая от 13-летнего ученика, через суд добилась разрешения на аборт

В Индии 23-летняя учительница, совершившая преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего и забеременевшая от него, через суд добилась искусственного прерывания беременности. Сейчас женщина находится на 20-й неделе срока. Об этом сообщает The Times of India.

Согласно материалам дела, педагог из штата Гуджарат сбежала с 13-летним учеником и несколько дней путешествовала по разным городам. Во время поездки женщина несколько раз вступала с мальчиком в близкие отношения. Женщину арестовали по подозрению в педофилии 30 апреля. Во время содержания под стражей ей провели медицинское обследование, которое показало, что она находится на поздних сроках беременности. Местный суд принял решение разрешить арестованной проведение аборта, так как, согласно заключению врачей, «беременность несет серьезную угрозу ее психическому и физическому здоровью». Также такое решение было принято в интересах несовершеннолетней жертвы учительницы.

Для проведения аборта женщину направили в медицинский институт города Сурата. Суд постановил сохранить плод для проведения анализа ДНК, что должно помочь расследованию вменяемого арестованной преступления.

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