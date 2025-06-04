В Кузбассе катание четырех детей на одном электросамокате закончилось вызовом скорой

В Кемерово четыре ребенка решили прокатиться вместе на одном электросамокате и упали. Инцидент попал на придомовую камеру. Об этом сообщает паблик «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».

На кадрах размещенного каналом видео четверо школьников едут на одном электросамокате по двору. Трое из них стоят на платформе, четвертый сидит на ней. Дети следуют по двору вдоль припаркованных машин. В какой-то момент колесо самоката попадает в яму на дороге, и все четверо вповалку падают на асфальт.

По словам очевидцев, на место ДТП приехали полиция и скорая помощь. Информация о том, понадобилась ли кому-либо из пострадавших госпитализация, отсутствует.

«Сами нарушили технику безопасности», «Лучше любого штрафа», «Закономерный результат в такой ситуации», — прокомментировали видео подписчики паблика.

Кузбассовцы выразили надежду, что полиция и родители провели с нарушителями правил дорожного движения воспитательную беседу.

Ранее в Новороссийске школьник разбился на электросамокате, наехав на ограждение заправки.