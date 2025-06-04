На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

В Кузбассе катание четырех детей на одном электросамокате закончилось вызовом скорой

В Кемерово катание четырех детей на одном самокате закончилось вызовом скорой

В Кемерово четыре ребенка решили прокатиться вместе на одном электросамокате и упали. Инцидент попал на придомовую камеру. Об этом сообщает паблик «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».

На кадрах размещенного каналом видео четверо школьников едут на одном электросамокате по двору. Трое из них стоят на платформе, четвертый сидит на ней. Дети следуют по двору вдоль припаркованных машин. В какой-то момент колесо самоката попадает в яму на дороге, и все четверо вповалку падают на асфальт.

По словам очевидцев, на место ДТП приехали полиция и скорая помощь. Информация о том, понадобилась ли кому-либо из пострадавших госпитализация, отсутствует.

«Сами нарушили технику безопасности», «Лучше любого штрафа», «Закономерный результат в такой ситуации», — прокомментировали видео подписчики паблика.

Кузбассовцы выразили надежду, что полиция и родители провели с нарушителями правил дорожного движения воспитательную беседу.

Ранее в Новороссийске школьник разбился на электросамокате, наехав на ограждение заправки.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами