Россиянин избил прохожего после наезда электросамоката на его ребенка

В Саратове дорожный конфликт из-за наезда подростков на четырехлетнего ребенка закончился разбирательством в полиции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел 5 мая на Набережной Космонавтов. По предварительной информации, 26-летний местный житель не заметил, как его четырехлетний ребенок выбежал на велосипедную дорожку. В это время по ней ехали два подростка на электросамокате — они не успели вовремя затормозить и наехали на дошкольника. Это послужило поводом для агрессии со стороны расстроенного отца в адрес несовершеннолетних. 25-летний прохожий, ставший свидетелем конфликта, стал заступаться за подростков, за что получил от отца ребенка несколько ударов по голове.

В отношении 26-летнего саратовца возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК РФ. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

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