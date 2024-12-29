В Ростовской области соседи спасли годовалую девочку от истязаний матери

Жительнице Ростовской области предъявлено обвинение в истязании своей малолетней дочери, мать систематически избивала ребенка. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 31-летняя жительница Азова наносила побои годовалой дочери, женщине не нравилось, что ребенок капризничает и плачет. О происходящем в семье в правоохранительные органы сообщили соседи, которые обнаружили на теле девочки синяки и кровоподтеки.

«У девочки действительно зафиксировали травмы. Она явно отстает в развитии. Для своего возраста девочка слишком худая. Но ходить уже умеет», — сообщает kp.ru.

Ребенка из семьи изъяли, в отношении матери возбуждено уголовное дело, решается вопрос о лишении ее родительских прав. В ходе расследования также будет дана оценка действиям сотрудников органов опеки.

До этого сообщалось, что в Челябинске вынесли приговор 41-летней местной жительнице, которая истязала 13-летнюю падчерицу. Об избиениях девочки в компетентные органы сообщили соседи. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об истязаниях, ей назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее в Нижегородской области учителя спасли школьницу от истязаний отца.