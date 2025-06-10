Дугин призвал сформировать канон относительно российской идентичности

Российский философ Александр Дугин заявил о необходимости создания в стране канона относительно ее исторической и социальной идентичности. Его слова приводит РИА Новости.

«Все вместе это и составляет тот момент традиций, то прочтение, ту шифровальную решетку, которая позволит нам продолжить бытие русского народа, русского государства, русской церкви, культуры, искусства», — сказал он в ходе круглого стола «Цивилизация «Россия»: традиции как основа будущего».

По мнению философа, прочтение россиянами содержания прошлого будет формировать будущее страны. Дугин подчеркнул необходимость определения содержания того, что будет передаваться последующим поколениям жителей Российской Федерации.

До этого Дугин отмечал, что важнейшей стратегической задачей является историческое просвещение российского общества и укрепление народной идентичности. По его мнению, любое неуважительное высказывание или отношение к русской идее, к русскому духу и русской философии должно приводить к конкретным юридическим последствиям.

Ранее Дугин раскрыл суть новой идеологии Трампа.