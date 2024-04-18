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Мосгорсуд отменил штраф политику Михаилу Светову*

Мосгорсуд отменил штраф политику Михаилу Светову в размере 40 тыс. рублей

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Илья Питалев/РИА Новости

Московский городской суд отменил штраф лидеру организации «Гражданское общество», активисту Либертарианской партии Михаилу Светову (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

В декабре прошлого года Савеловский районный суд признал Светова виновным в совершении административного правонарушения по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента) и назначил ему штраф в размере 50 тыс. рублей.

Мосгорсуд отменил назначенное политику административное наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей в связи с недосказанностью обстоятельств и дело прекратил.

В ноябре прошло года МВД объявило в розыск Светова. В отношении него возбуждали уголовное дело о реабилитации нацизма, причиной могла стать выложенная в сеть видеозапись с исполнением песни «Ах, Бандера, украинский апостол!». В настоящее время Светов находится не в России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах.

*  признан в РФ иностранным агентом
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