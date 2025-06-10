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Грузовые вагоны сошли с рельсов в Коми

В прокуратуре сообщили, что две цистерны сошли с рельсов в Ухте
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Telegram-канал «Северо-Западная транспортная прокуратура»

На станции Ветласян в Ухте (Республика Коми) произошел сход с рельсов двух цистерн. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Надзорное ведомство организовало проверку по факту случившегося. По его информации, в результате инцидента никто не пострадал.

«Задержек движения и разлива нефтепродуктов не допущено. На место происшествия направлен восстановительный поезд», — сказано в сообщении.

Утром 6 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью в Прохоровском районе резервный тепловоз сошел с рельсов. ЧП произошло на железнодорожном перегоне Прохоровка — Беленихино. В связи со случившимся на данном участке пути было приостановлено движение поездов.

Как заявил глава региона, причиной ЧП послужило срабатывание заложенного под пути взрывного устройства. По словам чиновника, на месте происшествия было зафиксировано повреждение железнодорожного полотна.

Ранее ремонтный поезд сошел с рельсов в Новой Москве.

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