Власти РФ анонсировали появление цифровых профилей мигранта

Цифровой профиль с личными и биометрическими данными мигрантов появится с 30 июня для контроля статуса мигрантов. Это следует из соответствующего постановления Правительства РФ, пишет ТАСС.

На любом пункте контроля иностранцы должны будут сдать отпечатки пальцев и фотографию. Создать профиль мигранта можно будет в приложении RuID. Также можно указать цель визита в РФ, аще получать услуги на территории страны.

Цифровой профиль будет иметь уникальный идентификатор, бумажная версия профиля тоже появится, добавили в Правительстве РФ.

Как уточняется, профиль не потребуется гражданам Белоруссии, детям до шести лет, дипломатам и сотрудникам дипломатических представительств, консульских учреждений иностранных государств в России, а также членам их семей, сотрудникам международных организаций и их представительств, аккредитованных в РФ, и членам их семей.

4 июня сообщалось, что на следующей неделе депутаты внесут в Государственную думу законопроект о депортации из России мигрантов, которые проживают в местах, запрещенных для проживания законодательством России. Речь идет о таких помещениях, как подвал, мусорокамера, электрощитовая или чердак.

Ранее в Новосибирске две женщины помогли 400 нелегалам попасть в Россию.