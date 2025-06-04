Лишенная гражданства России глава мигрантской диаспоры подала в суд

Глава киргизской организации соотечественников в Петропавловске-Камчатском Нура Курманбекова, которая была лишена гражданства России, подала в суд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД Киргизии.

«Н. К. (Нура Курманбекова. — «Газета.Ru»), получившая гражданство Российской Федерации в 2020 году, возглавляет местную общественную организацию «Национально-культурная автономия киргизов Петропавловска-Камчатского «Мекендештер» («Соотечественники». — «Газета.Ru»). В апреле 2025 года в отношении Н. К. правоохранительными органами Камчатского края приняты решения о прекращении гражданства Российской Федерации, неразрешении въезда в Российскую Федерацию, а также изъят паспорт гражданина Российской Федерации. Не согласившись с принятыми решениями и действиями, 30 апреля она обратилась в суд с требованием признать их незаконными», — заявили в киргизском внешнеполитическом ведомстве.

30 мая Telegram-канал «Царьград» сообщил, что будучи гражданкой РФ Курманбекова приезжала на конференции в Киргизию и рассказывала там про «угнетение киргизов в России». В своих выступлениях женщина говорила, что ее соотечественники в России становятся жертвами схем мошенников, в результате чего оказываются за решеткой, попавшись с наркотиками, при незаконном пересечении государственной границы и подделке регистрации.

По данным силовиков, женщина не оказывала содействия в расследовании различных преступлений, совершаемых мигрантами. Кроме того, она часто высказывалась в негативном ключе о РФ, пользуясь льготами, например как многодетная мать.

Ранее сообщалось, что мигранты планировали создать свою территориальную единицу в России.