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Философ назвал просвещение общества важнейшей задачей России

Философ Дугин: никто не имеет права оскорблять русских

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Павел Лисицын/РИА Новости

Важнейшей стратегической задачей является историческое просвещение нашего общества, нашего государства и укрепление народной идентичности, цитирует Telegram-канал «WarGonzo» слова русского философа Александра Дугина.

«Все это радикально меняет отношение к государствообразующему русскому народу. Наконец-то в нашей истории, за последние сто лет, а может быть и намного больше, русскому народу воздается должное, он провозглашается субъектом истории», — сказал Дугин.

По его мнению, любое неуважительное высказывание или отношение к русской идее, к русскому духу и русской философии должно приводить к конкретным юридическим последствиям.

«Никто не имеет права оскорблять русских. Русофобия является расизмом. Ни в самой России, ни за ее пределами никто не имеет права оскорблять русских только за то, что они русские», — отметил философ.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ «Об утверждении основ государственной политики РФ в области исторического просвещения».

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