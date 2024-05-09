Философ назвал просвещение общества важнейшей задачей России

Важнейшей стратегической задачей является историческое просвещение нашего общества, нашего государства и укрепление народной идентичности, цитирует Telegram-канал «WarGonzo» слова русского философа Александра Дугина.

«Все это радикально меняет отношение к государствообразующему русскому народу. Наконец-то в нашей истории, за последние сто лет, а может быть и намного больше, русскому народу воздается должное, он провозглашается субъектом истории», — сказал Дугин.

По его мнению, любое неуважительное высказывание или отношение к русской идее, к русскому духу и русской философии должно приводить к конкретным юридическим последствиям.

«Никто не имеет права оскорблять русских. Русофобия является расизмом. Ни в самой России, ни за ее пределами никто не имеет права оскорблять русских только за то, что они русские», — отметил философ.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ «Об утверждении основ государственной политики РФ в области исторического просвещения».