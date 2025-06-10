Более 250 тысяч жителей Херсонской области остались без электричества

Более 250 тыс. жителей Херсонской области остаются без света из-за аварии

Более 11 муниципальных образований обесточены в Херсонской области из-за отключения подстанции, без света остались более 250 тысяч жителей. Об этом рассказали в администрации региона.

«В Херсонской области 256 064 человека остаются без электроснабжения в результате аварийного отключения подстанции», — говорится в сообщении.

Без электроснабжения остались 11 муниципальных образований: Генический, Новотроицкий, Ивановский, Нижнесерогозский, Скадовский, Голопристанский, Каховский, Каланчакский, Голопристанский, Алешкинский, Новокаховский округа. Всего без света остаются 392 населенных пункта.

Отмечается, что 110 социально значимых объектов обеспечены аварийными источниками питания.

До этого после попытки украинских беспилотников атаковать населенные пункты Запорожской области без энергоснабжения частично остался Мелитополь. Электричество также пропало в Приморске, Энергодаре и Акимовке. Позже подачу электроэнергии удалось возобновить.

Ранее в Грайворонском округе Белгородской области произошло аварийное отключение электроэнергии.