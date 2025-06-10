В популярных у россиян купатах нашли опасную бактерию, поражающую ЦНС

В популярных у россиян купатах от «Мясницкого ряда» нашли опасную бактерию, которая может поразить центральную нервную систему (ЦНС). Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Роскачество провело исследование и нашло в мясных изделиях «Мясницкого ряда» листерии. Эти бактерии особенно опасны для беременных, новорожденных и пожилых людей с ослабленным иммунитетом. Листерия может поразить не только ЦНС, но и репродуктивные органы, а также вызвать менингит, энцефалит и привести к летальному исходу.

По данным Mash, были исследованы купаты и других производителей, и результаты также оказались неутешительными. Например, в купатах «Останкино» нашли сульфаниламид. Это антимикробный препарат, который в больших дозах вызывает аллергию, тошноту, рвоту и проблемы с почками.

В мясных изделиях «Ближние горки», «Слово мясника», «Ашан», «Мясницкий ряд» и «Рестория» обнаружен каррагинан, незаявленный в составе. Этот стабилизатор в больших дозах может привести к воспалению кишечника, вздутию, язве и нарушить метаболизм сахара.

До этого диетолог, эндокринолог, нутрициолог, терапевт Наталья Лазуренко предупредила россиян о вреде магазинной колбасы. По ее словам, этот продукт содержит большое количество насыщенных жиров и трансжиров, которые повышают уровень плохого холестерина и провоцируют атеросклероз, а также развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, в колбасе содержится много натрия, который приводит к застою жидкости в организме и отекам. Нитраты и нитриты могут вызвать ожирение, сахарный диабет и остеопороз, предупредила медик.

Ранее врач назвала еду опаснее жирной колбасы и соли.