В Петербурге подростка обвинили в теракте за поджог авто полицейского

В Петербурге подростка обвинили в теракте после поджога машины полицейского

В Санкт-Петербурге 15-летнего подростка обвинили в теракте за поджог автомобиля полицейского. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу.

«По версии следствия, 5 июня фигурант, получив от неустановленных лиц через мессенджер задание на поджог автомобиля с определенной серией номеров, припаркованного на улице Захарьевской, в котором якобы находилось взрывное устройство, разлил жидкость для розжига на капот автомобиля и поджог ее», — говорится в публикации.

В результате теракта автомобиль загорелся, а подростка задержали очевидцы. Уточняются обстоятельства произошедшего.

До этого Telegram-канал «Mash на Мойке» передавал, что в Санкт-Петербурге подросток поджег автомобиль полицейского.

«Восьмиклассник поджег личное авто полицейского у изолятора временного содержания на Захарьевской — школьника развели мошенники и под предлогом «сглаживания» проблем отправили на задание по точному адресу. Парня задержали на месте», — говорится в публикации.

Ранее появились кадры с автомобилем в Москве, который могли заминировать.