В России вынесли приговор украинским военным за преступления в Курской области

Российский суд вынес приговор шестерым украинским военнослужащим за совершение преступлений в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил Следственный комитет в своем Telegram-канале.

Виновными в совершении терактов на территории российского региона были признаны военнослужащие 47 отдельной механизированной бригады ВСУ Василий Нагорный, Александр Рафалюк, Николай Горпынченко, Анатолий Чепел, Владимир Яцковский и Василий Машико.

Суд установил, что в октябре 2024 года они в целях совершения террористического акта в составе подразделений ВСУ на боевой машине пехоты «Козак» незаконно вторглись на территорию РФ.

В Глушковском районе Курской области они под угрозой применения оружия занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации мирных граждан, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и местным жителям, а также участвовали в блокировании поселка Новый Путь и его удержании.

Обвиняемые были задержаны военнослужащими ВС РФ в ходе боевых действий.

Приговором суда Нагорному, Горпынченко, Машико назначено наказание в виде 16,5 года лишения свободы каждому; Рафалюку, Чепеле, Яцковскому — 16 лет каждому.

До этого сообщалось, что военный суд РФ начал рассмотрение дела гражданки Дании Аннабель Йоргенсен, участвовавшей во вторжении ВСУ в Курскую область. Сообщается, что женщина досрочно расторгла контракт с ВСУ после того, как ей удалось выбраться из засады.

Ранее глава СК предложил создать «Нюрнбергский трибунал» для ВСУ.