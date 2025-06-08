Глава СК предложил создать «Нюрнбергский трибунал» для украинских преступников

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что для украинских лиц, причастных к терактам и обстрелам мирных жителей, нужно создать военный трибунал по примеру Нюрнбергского.

По его мнению, также возможно участие других государств в этом процессе. Он подчеркнул, что такие преступления должны квалифицироваться как действия против мира, человечности и как военные преступления.

Бастрыкин напомнил, что несколько представителей украинского военного и политического руководства, которых считают причастными к организации атак, объявлены в международный розыск. Однако, по его словам, Интерпол отказывается сотрудничать в этом вопросе, ссылаясь на внеполитический характер своей работы.

Тем не менее глава СК отметил, что задержанные могут быть привлечены к ответственности как российскими судами, так и будущим международным трибуналом, если он будет создан. Он также добавил, что российские суды уже вынесли приговоры сотням украинских боевиков на новых территориях, и соответствующая работа будет продолжена.

Ранее Бастрыкин рассказал о поведении арестованных украинских военных.